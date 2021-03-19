Ученые назвали виды молочных продуктов, снижающих давление

Употребление йогурта и других кисломолочных продуктов снижает повышенное артериальное давление. К такому выводу пришли ученые в ходе соответствующего исследования.

По мнению авторов работы, эти продукты поддерживают в нормальном состоянии микробиом кишечника, что благотворно влияет на состояние организма в целом и уровень кровяного давления. Этот эффект обеспечивает содержание в кисломолочных продуктах пробиотиков, биологически активных пептидов и экзополисахаридов, пишет газета Express со ссылкой на Dairy Science.

Сотрудники Центра пищевых исследований и разработок в мексиканской Соноре сочли наиболее полезными для с точки зрения влияния на развитие сердечно-сосудистых заболеваний йогурт, кефир, пахту и filmjölk - традиционный шведский кисломолочный продукт.

По мнению ученых, результаты исследования стоит принять во внимание производителям пищевых продуктов питания и заняться изготовлением кисломолочных продуктов, предназначенных для коррекции состояния микробиома кишечника и снижения артериального давления.