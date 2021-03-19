В Кремле прокомментировали идею Путина поговорить с Байденом в прямом эфире

Президент России Владимир Путин предложил американскому президенту Джо Байдену продолжить диалог. Дебатов между лидерами двух стран быть не может. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

«Естественно, между двумя президентами не может быть дебатов, он предложил просто пообщаться, продолжить диалог глав двух государств», - заявил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что формат разговора был предложен именно в прямом эфире, поскольку заявления американского лидера были «достаточно беспрецедентными».

«Дабы не позволить этим заявлениям окончательно нанести вред и без того находящимся в плачевном состоянии двусторонним российско-американским отношениям, президент Путин предложил обсудить эту ситуацию, но сделать это в открытую», - объяснил пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что такой формат будет интересен народам обоих государств - и американцам, и россиянам.