«Подлетел даже с кровати»: жители Химок рассказали подробности взрыва в многоэтажном доме

Жители дома №16 на улице Зеленая в подмосковных Химках, где произошел взрыв бытового газа, а также соседних, поделились со "Звездой" деталями произошедшего.

«Просто слышали, находясь на кухне. Необычный такой раскатистый (звук)», - рассказала соседка.

Жильцы не только слышали, но и почувствовали волну от взрыва бытового газа.

«Очень сильный взрыв. Я подлетел даже с кровати», - рассказал рядом проживающий мужчина.

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Химках погибли три человека - один из них ребенок. По имеющейся информации, все погибшие проживали в одной квартире. Отмечается, что под завалами могут еще находиться люди. Из-под обломков эвакуировали одного ребенка.

По факту произошедшего завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек. Общая площадь обрушения между этажами здания составила 25 квадратных метров. В настоящий момент в ликвидации последствий происшествия задействованы 57 человек и 15 единиц техники.