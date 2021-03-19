Купола в небе, вспышки на земле: десантники захватили аэродром «противника» в Крыму

Более 350 десантников и многотонные БМД-2 высадились с транспортных Ил-76. Они захватили вражеский аэродром и расчистили плацдарм для высадки морского десанта.

Бойцы действовали при поддержке артиллерии и авиации. В финале маневров им предстоит держать оборону занятых позиций.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций. В том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.