Армия В Крыму десантники провели погрузку техники в самолеты ВТА: видео Светлана Головина В учении задействовано более 2 000 военнослужащих и 500 единиц боевой и специальной техники. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Крыму в ходе первого этапа командно-штабного учения с гвардейскими десантно-штурмовым и артиллерийским полками, переброшенными на полуостров из Ставропольского и Краснодарского краев, успешно произведена погрузка трех единиц БМД-2К-АУ в самолеты Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России.



Перевозка боевой техники из базового района на аэродром взлета Кировское осуществлена комбинированным способом.



Марш осуществлялся на штатной технике своим ходом по автомобильным дорогам с асфальтовым покрытием на тралах в сопровождении автомобилей военной автоинспекции. На протяжении маршрута функционировали посты регулирования.



Сегодня боевая техника будет переброшена в район предстоящих действий, где будет десантирована вместе с сопровождающими расчетами, совершающими прыжок вслед за техникой.



Всего в учении задействовано более 2 000 военнослужащих и 500 единиц боевой и специальной техники гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка из Ставрополя и гвардейского артиллерийского полка из Анапы, семь самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации, а также самолеты и вертолеты штурмовой и армейской авиации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика