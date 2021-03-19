Псаки признала наличие проблем в США после слов Путина

Комментируя замечание президента России Владимира Путина о рабстве и расизме в Соединенных Штатах, пресс-секретарь американского лидера Дженнифер Псаки признала, что Вашингтон работает над этими вопросами.



«Прежде всего мы можем здесь, в США, заняться саморефлексией и признать, что нам нужно сделать намного больше, чтобы противостоять расовой несправедливости и стать лучшей страной. Мы работаем над этим, и наш президент привержен этому», - цитирует Псаки РИА Новости.

При этом пресс-секретарь Белого дома вновь заявила, что в дальнейшем Джо Байден также не намерен смягчаться в выражениях в отношении России. Однако в то же время пояснила, что Вашингтон по-прежнему будет искать возможности сотрудничества с Москвой в сфере ядерного нераспространения.

Ранее пресс-секретарь Белого дома также выразила мнение, что Владимир Путин вряд ли поддается обидам, в связи с его комментарием относительно «недвусмысленного намека» президента США, согласившегося, что российского лидера можно считать «убийцей».