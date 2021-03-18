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СМИ: Apple представит новый iPad в апреле

Анна Берестовая
03:05 18.03.2021
Обновлена будет существующая сегодня линейка iPad Pro.
СМИ: Apple представит новый iPad в апреле
© Фото: Stanislav Kogiku Keystone Press Agency Globallookpress
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Американская корпорация Apple намерена презентовать потенциальным покупателям новые модели iPad уже в следующем месяце. Такую информацию сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Обновлена будет существующая сегодня линейка iPad Pro. Размеры экрана в 11 и 12,9 дюймов сохранятся, но к ним добавится улучшенный процессор и камеры.

Ранее в компании озвучили свои дальнейшие планы в связи с вступлением в силу в РФ закона о предустановке приложений 1 апреля. Apple согласились предлагать пользователю установку российских приложений с правом отказа от процедуры.

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