СМИ: Apple представит новый iPad в апреле

Американская корпорация Apple намерена презентовать потенциальным покупателям новые модели iPad уже в следующем месяце. Такую информацию сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Обновлена будет существующая сегодня линейка iPad Pro. Размеры экрана в 11 и 12,9 дюймов сохранятся, но к ним добавится улучшенный процессор и камеры.

Ранее в компании озвучили свои дальнейшие планы в связи с вступлением в силу в РФ закона о предустановке приложений 1 апреля. Apple согласились предлагать пользователю установку российских приложений с правом отказа от процедуры.