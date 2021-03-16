В Apple готовы предустанавливать российские приложения на гаджеты

В Apple прокомментировали вступление в силу закона о предустановке приложений 1 апреля в России.

В компании подчеркнули, что соблюдают местные законы стран, на территории которых работают, а все софты проверяются на соответствие стандартам конфиденциальности и безопасности.

C 1 апреля при настройке купленного в России девайса Apple пользователю по умолчанию будет предложено установить приложения разработчиков из России из утвержденного списка, однако от процедуры можно будет отказаться.