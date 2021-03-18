«Важный шаг на пути к полному возвращению»: министр спорта РФ о допуске российских легкоатлетов к международным соревнованиям

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций World Athletics вернуть возможность выступать на международных соревнованиях российским легкоатлетам.

«Это важный шаг на пути к полному возвращению членства Всероссийской Федерации легкой атлетики в World Athletics. Десять лучших российских легкоатлетов смогут принять участие в Олимпийских играх в Токио и крупных международных стартах. Спортсмены, которые соответствуют критериям World Athletics, смогут снова участвовать в стартах после получения индивидуального допуска», - заявил Матыцин.

Министр выразил уверенность, что ВФЛА продолжит формировать в российской легкой атлетике культуру нулевой терпимости к допингу. Это позволит российским спортсменам полноценно вернуться к выступлениям на международных соревнованиях без ограничений.

Проект плана первоочередных мероприятий для выхода из кризиса ВФЛА направила в World Athletics в сентябре 2020 года. Уточняется, что документ содержит анализ причин ситуации, в котором оказалась российская легкая атлетика, и предлагает ряд безотлагательных мер, которые позволят преодолеть «тяжелое наследие прошлого».