США не будут отзывать посла из Москвы

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что посол США в России Джон Салливан останется в Москве. Об этом она рассказала в ходе брифинга.

«Наш посол Салливан остается в Москве», - сказала Псаки.

В то же время российский посол Анатолий Антонов вылетает из Вашингтона в Россию для консультаций 20 марта. В ходе встреч в министерстве иностранных дел и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов рассказал «Звезде» почему важен диалог между Россией и США. Он пояснил, что у стран есть масса точек соприкосновения и удачных примеров двустороннего взаимодействия.