В МИД РФ начали проработку разговора Путина с Байденом
Организация началась после заявления президента РФ о намерении провести онлайн-диалог с американским коллегой.
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Министерство иностранных дел РФ уже приступило к проработке организации разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Джозефом Байденом.
«Уже начали», - сообщили агентству ТАСС в российском ведомстве.
Ранее Владимир Путин заявил о намерении провести с Джозефом Байденом диалог в онлайн-формате. Президент выразил желание провести их в ближайшее время.