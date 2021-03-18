Путин прибыл на концерт в «Лужниках», посвященный годовщине воссоединения Крыма с РФ

Президент России Владимир Путин прибыл на праздничный концерт, который сейчас проходит в «Лужниках». Праздничное мероприятие посвящено седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Глава государства поднялся на сцену и обратился к собравшимся на трибунах, чтобы поздравить всех с праздником.

Сегодня по всей стране отмечают годовщину воссоединения Крыма с Россией. Ровно семь лет назад, 18 марта 2014 года, в Георгиевском зале Кремля во время торжественной церемонии был подписан договор о принятии в состав России двух новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя.