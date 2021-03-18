Флешмобы, концерты и триколор: по всей стране отмечают годовщину воссоединения с Крымом

Годовщину воссоединения Крыма с Россией сегодня отмечают по всей стране. Ровно семь лет назад, 18 марта 2014 года, в Георгиевском зале Кремля во время торжественной церемонии был подписан договор о принятии в состав России двух новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Жители Сахалина устроили флешмоб - его участники на главной площади города развернули огромный российский флаг и выстроились в слово «Крым».

Концерт под открытым небом состоялся на Камчатке. Для гостей праздника выступили известные местные вокалисты, хореографические и вокальные ансамбли. Люди пришли с цветами и триколорами.

На центральной площади Читы выступили воспитанники детских студий и другие творческие коллективы. В Приморье для студентов провели экскурсию в мультимедийном парке. В центре внимания - история Крыма. А на домах в Туле появилась праздничная подсветка. Проекция изображает сердце и название полуострова.