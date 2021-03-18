Синоптик рассказал, когда в Центральной России «запахнет весной»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Звезде» о сроках наступления теплой температуры в центральных регионах России. По словам синоптика, климатическая весна придет в ожидаемый специалистами срок.

«С 23 марта, в день метеоролога, в погоде наметятся позитивные перемены - инициатива перейдет к антициклону, который будет господствовать почти до конца месяца. К тому уже установится традиционный западно-восточный перенос воздушных масс. В таких условиях последняя неделя марта пройдет в условиях по-весеннему солнечной и сухой погоды, станет теплее, то есть запахнет настоящей весной», - заявил Тишковец.

Синоптик отметил, что за последние 30 лет, дата климатической весны сдвинулась на 21 марта, так что в 2021 году наступление теплой погоды произойдет «почти по графику».

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк заявила о зимних морозах в Москве и Подмосковье, которые на этой неделе окрепнут к выходным до минус 5-10 градусов. Она добавила, что дневные температуры будут составлять около 2 градусов тепла, что находится в пределах нижней границы нормы.