Весна отменяется: в Москву вернутся зимние морозы

Небольшие отрицательные температуры, которые наблюдаются ночью в Москве и Подмосковье на этой неделе, окрепнут к выходным до минус 5-10 градусов. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. Она добавила, что на востоке, северо-востоке области местами может доходить и до 13 градусов мороза.

«Воздух к нам опять начнет поступать с севера и северо-востока и с учетом того, что в выходные в небе над Москвой облаков станет меньше. Скорее всего, это произойдет даже в ночные часы, в выходные ночи обещают быть достаточно морозными, в Москве будет на уровне минус пять, минус восемь градусов, а по области до 10 мороза, а на востоке, на северо-востоке при прояснениях может быть и ниже минус 13», - пояснила Волосюк.

Она добавила, что дневные температуры будут составлять около двух градусов тепла, что находится в пределах нижней границы нормы.