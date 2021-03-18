В подмосковном Королеве на дороге заметили бегущего оленя

В подмосковном Королеве очевидец зафиксировал на дороге, как мимо автомобиля пробегает олень. Судя по комментариям пользователей в Сети, в последний раз парнокопытное видели на Калининградской улице.

«Не осень и не дождливый день, но проскакал по городу олень. И снова встречаем лесного жителя, теперь на Калининградской улице в Королеве, где наш сервис», - подписал видео очевидец, выложивший ролик в Instagram.

А вот ранее жители Нижневартовска заметили на улицах города медведя, который гнался за мужчиной. Он попытался скрыться от преследователя, перебежав через дорогу, хищник тут же устремился за ним, однако испугался проезжающего мимо автобуса.