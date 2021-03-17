Медведь решил поиграть в догонялки с жителями Нижневартовска

Жители Нижневартовска заметили на улицах города медведя. Животное, которое гналось за мужчиной, сняли на видео очевидцы. На кадрах, попавших в Сеть, запечатлен зверь, преследующий молодого человека по тротуару. Мужчина попытался скрыться от преследователя, перебежав через дорогу, хищник тут же устремился за ним, однако испугался проезжающего мимо автобуса.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города, медведя уже поймали.

«Медведь от испуга забежал на территорию предприятия. Животное поймано. На месте работают полицейские, представители управления ГО и ЧС и Росгвардии», - отметили в муниципалитете.

Там заверили, что в результате инцидента никто не пострадал.

В мэрии также рассказали, что хищник является прирученным, его хозяин уже приехал на месте происшествия. Специалисты устанавливают, зачем житель города держал медведя.