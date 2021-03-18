Путин: летний отпускной сезон будет организован в соответствии с санитарными требованиями

Президент РФ Владимир Путин заявил, что летняя отпускная кампания будет организована в оптимальный для отдыха детей период. Российский лидер подчеркнул, что будут соблюдены все требования санитарных врачей.

«Мы будем строить и летнюю отпускную кампанию, будем развивать туризм внутренний. Будем, безусловно, руководствоваться требованиями санитарных врачей. Нельзя нам считать, что все закончилось. Посмотрите, мир так взаимосвязан, границы на самом деле, хоть и формально считаются закрытыми, все-таки передвижение людей они сдерживать не могут, да и не должны, наверное. Поэтому мы должны руководствоваться требованиями специалистов», - сказал Путин во время онлайн-встречи с жителями Крыма и Севастополя.

Президент отметил, что все приготовления будут завершены к периоду, который оптимален для отдыха и оздоровления детей. Также Путин пообещал, что для отдыха будут использованы возможности и красоты Крыма и Севастополя.

Кроме того в ходе встречи Путин прокомментировал заявления американского президента Джозефа Байдена. Российский лидер пожелал ему здоровья.