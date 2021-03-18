Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин: летний отпускной сезон будет организован в соответствии с санитарными требованиями

Алексей Курильченко
15:15 18.03.2021
Отдых детей в РФ будет организован при соблюдении требований специалистов.
Путин: летний отпускной сезон будет организован в соответствии с санитарными требованиями
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Читайте нас на:

Президент РФ Владимир Путин заявил, что летняя отпускная кампания будет организована в оптимальный для отдыха детей период. Российский лидер подчеркнул, что будут соблюдены все требования санитарных врачей.

«Мы будем строить и летнюю отпускную кампанию, будем развивать туризм внутренний. Будем, безусловно, руководствоваться требованиями санитарных врачей. Нельзя нам считать, что все закончилось. Посмотрите, мир так взаимосвязан, границы на самом деле, хоть и формально считаются закрытыми, все-таки передвижение людей они сдерживать не могут, да и не должны, наверное. Поэтому мы должны руководствоваться требованиями специалистов», - сказал Путин во время онлайн-встречи с жителями Крыма и Севастополя.

Президент отметил, что все приготовления будут завершены к периоду, который оптимален для отдыха и оздоровления детей. Также Путин пообещал, что для отдыха будут использованы возможности и красоты Крыма и Севастополя.

Кроме того в ходе встречи Путин прокомментировал заявления американского президента Джозефа Байдена. Российский лидер пожелал ему здоровья.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:34 В стране и мире
Видео
«Будьте здоровы»: Путин ответил на слова Байдена
14:29 В стране и мире
Минтруд заявил о снижении числа безработных в России
14:11 В стране и мире
Видео
Путин поздравил жителей Крыма с годовщиной воссоединения с Россией
11:40 В стране и мире
Видео
В России стартовал новый этап туристического кешбэка
10:44 Спорт
Игорь Акинфеев побил свой же рекорд чемпионатов России по отбитым пенальти
Популярное
Популярное
Видео
Огненный вихрь: кадры боевых стрельб из С-400 и ЗРК «Бук» в Бурятии
Видео
«Ощущение, что Байден сошел с ума»: Хинштейн прокомментировал слова президента США о Путине
Видео
Весна отменяется: в Москву вернутся зимние морозы
Видео
Медведь решил поиграть в догонялки с жителями Нижневартовска
Эндокринолог перечислила основные причины возникновения сахарного диабета
Сквозь века и битвы: исторические достопримечательности Крыма, которые стоит посетить
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.