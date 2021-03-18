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Захарова заявила о тупике в отношениях России и США

Дарья Мамаева
14:51 18.03.2021
В МИД считают, что поведение американской администрации завело в тупик не только отношения с Россией, но и их собственную идеологию.
Захарова заявила о тупике в отношениях России и США
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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Вашингтон завел отношения с Москвой в тупик, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, в новейшей истории еще не было случаев, чтобы российского посла в США приглашали на консультацию в Москву. Она пояснила, что если такие вещи и случались, то были связаны с напряженной международной повесткой, а не с двусторонними отношениями.

В МИД считают, что поведение американской администрации завело в тупик не только отношения с Россией, но и их собственную идеологию, сказала Мария Захарова в эфире телеканала «Россия – 1». Дипломат указала, что Москва ждет разъяснений по поводу высказываний американского президента в адрес российского лидера Владимира Путина.

В среду Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что Россия должна «заплатить цену» за якобы произошедшее «вмешательство» в выборы в США. Он также позволил себе публичные оскорбления в адрес российского коллеги. Позже в среду Америка объявила о новых санкциях в отношении России. После высказываний Байдена, МИД пригласил своего посла в США в Москву для консультаций. Анатолий Антонов вылетит в российскую столицу уже в эту субботу.

Президент  РФ в ответ на слова Байдена пожелал американскому лидеру здоровья. Владимир Путин заявил, что в истеблишменте США много честных и порядочных людей, и Россия будет опираться на них.

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