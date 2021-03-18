Ученые назвали лучшие цельнозерновые продукты, продлевающие жизнь

Употребление определенных видов цельнозерновых продуктов положительно влияет на состояние здоровье и продолжительность жизни человека. К такому выводу пришли ученые, проведя соответствующее исследование.

Авторы научной работы призывают треть своего рациона заполнять цельнозерновыми продуктами. Причем самыми полезными с точки зрения воздействия на организм человека являются цельнозерновой хлеб, хлопья для завтрака и отруби. Об этом пишет газета Express со ссылкой на Британский медицинский журнал.

В частности, согласно выводам ученых, включение в меню цельнозерновых продуктов сокращает риски развития онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Для соответствующих выводов исследователи проанализировали материалы 45 исследований из 64 публикаций на данную тематику.