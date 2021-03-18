Покоряя вершины: как проходят соревнования «Саянский марш» под Красноярском

На базе Ергаки под Красноярском в самом разгаре отборочный этап конкурса АрМИ «Саянский марш». Российские спецназовцы прошли непростой участок со скоростным спуском, эвакуировали условно-раненого, а также выполнили разведку целей и поразили их гранатами.

Накануне бойцам пришлось подниматься по горному склону в кошках и искать пострадавшего при сходе лавины. За право представлять Центральный округ на всеармейском этапе состязаний борются четыре команды: военнослужащие 201-й военной базы, спецназовцы из Самары и Новосибирска и горные мотострелки из Тывы.

Напомним, «Саянский марш» - это конкурс боевой выучки горных подразделений в зимних условиях. В этом году он пройдет уже в третий раз.