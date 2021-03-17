По склону с оружием: кадры подготовки к конкурсу «Саянский марш» под Красноярском
Бойцы нашли условно пострадавшего при сходе лавины, прошли участок на лыжах в связке и поднялись по горному склону.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Под Красноярском начались состязания по ски-альпинизму в рамках конкурса АрМИ «Саянский марш». Это окружной этап соревнований, где за победу борются четыре команды.
Бойцы нашли условно пострадавшего при сходе лавины, прошли участок на лыжах в связке и поднялись по горному склону, используя кошки. Позади и огневой этап соревнований - стрельба в составе отделения.
Напомним, «Саянский марш» - один из самых молодых конкурсов Армейских игр. Он проверяет боевую выучку горных подразделений в зимних условиях. И равных нашим военнослужащим пока не нашлось.