Шойгу негативно оценил воздействие Запада на обстановку на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу оценил степень вмешательства Запада в ситуацию с властью на Украине в 2014 году. По мнению главы Минобороны РФ, это только ухудшило и без того не самую ясную обстановку.

«Те, кто сел за один стол, подписался под гарантиями, что все будет в рамках конституции, что президент уходящий, что в течение года пройдут выборы, и что он на эти выборы не пойдет, все будет хорошо. А после этого сели в самолет и улетели, оставив все», - заявил Шойгу в интервью казахстанскому изданию Tengrinews.

Однако, несмотря на это, он выразил надежду на улучшение сложившейся ситуации.

Ранее в том же интервью Шойгу заявил об эффективной работе РФ и США по Сирии. Министр отметил, что и для Москвы, и для Вашингтона на сирийской территории на первом месте стоит борьба с международным терроризмом.

