Шойгу заявил об эффективной работе РФ и США по Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал об эффективности диалога, который ведется между США и РФ по Сирии. Об этом глава Минобороны заявил в интервью казахстанскому изданию Tengrinews.

Шойгу отметил, что и для Москвы, и для Вашингтона на сирийской территории на первом месте стоит борьба с международным терроризмом.

«Может быть, если это для кого-то секрет, я его открываю, этот секрет. У нас на уровне наших, по-гражданскому назову, управленцев в воздушном пространстве и ведению работы в воздухе по борьбе с терроризмом по нескольку раз в день бывают контакты», - сказал министр обороны РФ.

Шойгу также добавил, что первые шаги сотрудничества обнадеживают стороны, так как произошло, по его словам, стремительное продвижение по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях, отчего «вздохнули все».