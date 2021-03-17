Спасатели вызволили заблокированных на руднике горняков в Приморье

Обоих горняков, оказавшихся заблокированными из-за обрушения на руднике «Королевский» в городе Дальнегорске, успешно вызволили наружу. Один из мужчин получил травму ног.

Спасательные работы на месте инцидента были полностью завершены в 11.50 по местному времени. В них приняли участие 13 человек и использовалось две единицы техники. Такие данные предоставили в пресс-службе регионального отделения МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что на помощь работникам рудника была направлена группа горноспасателей Дальнегорского военизированного горноспасательного взвода. Изначально на месте происшествия находились 30 человек, 28 из которых были оперативно эвакуированы.