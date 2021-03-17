В МЧС рассказали подробности аварии с пассажирским автобусом под Рязанью
Пострадавшие граждане были доставлены в лечебные учреждения Рязани.
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В МЧС России прокомментировали ДТП с участием рейсового автобуса под Рязанью. По данным ведомства в опрокинувшемся на дороге транспорте находилось 58 человек, 17 из которых пострадали. Об этом сообщил ВрИО начальника Главного управления МЧС РФ по Рязанской области Александр Савуков.
Получившие повреждения граждане были доставлены в лечебные учреждения Рязани. Для ликвидации последствий ДТП были привлечены 35 человек личного состава и 16 единиц техники.
Ранее сообщалось, что пассажирский автобус перевернулся во время движения по федеральной трассе М-5 «Урал» на 226 километре пути. Инцидент случился в Спасском районе Рязанской области.