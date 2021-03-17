В стране и мире Семнадцать человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом под Рязанью Анна Берестовая В результате ДТП автобус перевернулся. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Авария с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Москва-Пенза, произошла в Рязанской области. Инцидент случился в Спасском районе, на 226 километре федеральной дороги М-5. В результате ДТП автобус, в котором на тот момент находились 58 человек, перевернулся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Всего в аварии пострадали и были госпитализированы 17 человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика