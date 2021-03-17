Захарова заявила об уникальности ситуации с приглашением посла РФ в США на консультации

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не помнит случаев, аналогичных приглашению посла РФ в США Анатолия Антонов на консультации в Москву. Об этом представитель ведомства заявила в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос о беспрецедентности данного шага.

«В силу того, что и так атмосфера достаточно заряженная, просто скажу, что такого я не припомню. Это приглашение на консультации. Надо быть менее эмоциональными, в тексте все сказано предельно ясно», - заявила Захарова.

Ранее сообщалось, что посол РФ в США Анатолий Антонов приглашен в Москву для консультаций, связанных с дальнейшим развитием отношений двух государств. В ходе визита будут определены способы выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей.