Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке Twitter через месяц

В России социальная сеть Twitter будет заблокирована на территории страны через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию. Об этом ТАСС заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

«Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения»,- сообщил собеседник ТАСС.

Субботин отметил, что «если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства», будет рассматриваться вопрос о полной блокировке сервиса на территории России.

Чтобы избежать блокировку, компания должна выполнить все требования, тогда санкции в ее отношении будут сняты.

Роскомнадзор начал замедлять работу соцсети 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой. Причиной стало невыполнение Twitter требований ведомства об удалении противоправного контента. Ведомство направило свыше 28 тысяч требований об удалении запрещенных ссылок и публикаций, которые не были выполнены.