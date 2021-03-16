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Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке Twitter через месяц

Кира Карон
15:52 16.03.2021
Если компания выполнит все требования, санкции в ее отношении будут сняты.
Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке Twitter через месяц
© Фото: StockSnap, Pixabay.com
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В России социальная сеть Twitter  будет заблокирована на территории страны через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию. Об этом ТАСС заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

«Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения»,- сообщил собеседник ТАСС.

Субботин отметил, что «если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства», будет рассматриваться вопрос о полной блокировке сервиса на территории России.

Чтобы избежать блокировку, компания должна выполнить все требования, тогда санкции в ее отношении будут сняты.

Роскомнадзор начал замедлять работу соцсети 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой. Причиной стало невыполнение Twitter требований ведомства об удалении противоправного контента. Ведомство направило свыше 28 тысяч требований об удалении запрещенных ссылок и публикаций, которые не были выполнены.

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