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Попова: человек с антителами должен носить маску, он может быть носителем вируса

Кира Карон
21:04 17.03.2021
По словам главы ведомства, передача коронавируса от человека к человеку чаще всего сейчас происходит внутри семьи.
Попова: человек с антителами должен носить маску, он может быть носителем вируса
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человек с антителами к COVID-19 может быть носителем вируса, поэтому он должен носить маску.

 «Человек, который имеет иммунитет, у него на слизистых носа и в носоглотке может обнаруживаться вирус живой и способный заражать других людей. Да, это так и есть, об этом знает весь мир, все об этом на сегодня уже убежденно говорят, - сказала Попова в интервью каналу «Россия 1».

Она также отметила, что не смотря на то, что у человека после вакцинации имеется иммунитет, он все равно должен «носить маску и защищать окружающих». Это относится и к тем, кто уже переболел COVID-19.

Попова добавила, что «сегодня чаще всего передача идет внутри семьи».

«Вот соблюдать правила внутри семьи, дома у себя в случае, если кто-то инфицирован, мы пока еще должным образом не научились. Если кто-то чувствует себя плохо, то такого члена семьи нужно обязательно по возможности изолировать внутри семьи, оградить», - сказала глава Роспотребнадзора.

Ранее Анна Попова рассказала, что после вакцинации примерно у 10% людей не вырабатывается иммунитет, но они все равно окажутся защищены, потому что вирусу «негде будет распространиться».

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