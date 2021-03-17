Попова рассказала, сколько людей не получают иммунитет после вакцинации от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что после вакцинации примерно у 10% людей не вырабатывается иммунитет. На данный момент важно защитить от COVID-19 большую часть населения.

«Десять процентов населения земного шара, десять процентов в любом населенном пункте - такое среднее число людей не реагируют на вакцинацию. Это касается практически всех вакцин. Главное, чтобы общая часть населения в стране была защищена», - сказала Попова в интервью каналу «Россия 1».

Те 10%, у которых не появится иммунитет, все равно окажутся защищены, потому что вирусу «негде будет распространиться».

Также Попова порекомендовала провести отпуск или майские праздники в ближайшее время внутри страны.