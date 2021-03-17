«Этот трюк я готовила несколько лет»: фристайлистка Прусакова о пути к медали на Чемпионате мира

Фристайлистка Лана Прусакова рассказала телеканалу «Звезда» о своем пути к серебряной медали на соревнованиях по фристайлу в дисциплине биг-эйр, которые прошли в американском Аспене. По словам Прусаковой, во время выступления ей удалось исполнить особо сложный трюк. Девушка поблагодарила тренерский состав и своих родных за поддержку.

«Я особенно рада, что на соревнованиях мне удалось выполнить трюк, который я готовила, буквально говоря, несколько лет. Он у меня очень долго не получался, я много падала. Но вчера я первый раз его исполнила на соревнованиях и это моя самая главная победа», - рассказала Прусакова.

Ранее спортсменка Анастасия Таталина, завоевавшая золотую медаль, рассказала, что при подготовке к соревнованиям российская команда столкнулась с проблемами, а сама спортсменка восстанавливалась после операции на колене.