«Путь к медали был непростым»: фристайлистка Анастасия Таталина о победе на чемпионате мира

Российская фристайлистка Анастасия Таталина рассказала телеканалу «Звезда» о своем пути к золотой медали на чемпионате мира в американском Аспене. По ее словам, из-за переноса соревнования в США российская команда столкнулась с проблемами.

«У нас были очень большие проблемы с визами, очень долго ждали получения, и из-за этого мы пропустили одну из дисциплин и прилетели только на биг-эйр. К счастью, все сложилось удачно, у нас первое и второе место. Путь у медали был не очень простой - год назад у меня была операция на колене, но сейчас уже все хорошо», - рассказала спортсменка.

Таталина завоевала золотую медаль на соревновании в дисциплине биг-эйр - ее результат составил 184,50 балла. Это первое золото России в мировом первенстве данной дисциплины. Серебряную медаль также завоевала российская спортсменка - Лана Прусакова.