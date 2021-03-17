В стране и мире «Байден пытается доказать, что США что-то решают»: губернатор Севастополя о заявлении президента США про Путина Алексей Курильченко Михаил Развожаев отметил, что заявление американского лидера прозвучало в преддверии годовщины воссоединения Крыма с Россией. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Губернатор города Севастополя, секретарь Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Развожаев прокомментировал слова президента США в отношении российского главы Владимира Путина. «Мне кажется, что заявления Байдена не просто так сделаны в преддверии седьмой годовщины "Русской весны", присоединения Крыма к России. Никакие попытки запугать нашу страну ни к чему не приводят... Это (заявления Байдена. - Прим. ред.) попытка еще раз манипулировать, попытаться сказать о том, что Америка что-то решает. Но на самом деле Россия способна решить все свои проблемы и задачи, не оглядываясь на чью-либо позицию», - заявил Развожаев. Ранее о словах Байдена высказался глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Политик считает, что слова президента США являются проявлением политического бескультурья. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика