«Байден пытается доказать, что США что-то решают»: губернатор Севастополя о заявлении президента США про Путина
Губернатор города Севастополя, секретарь Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Развожаев прокомментировал слова президента США в отношении российского главы Владимира Путина.
«Мне кажется, что заявления Байдена не просто так сделаны в преддверии седьмой годовщины "Русской весны", присоединения Крыма к России. Никакие попытки запугать нашу страну ни к чему не приводят... Это (заявления Байдена. - Прим. ред.) попытка еще раз манипулировать, попытаться сказать о том, что Америка что-то решает. Но на самом деле Россия способна решить все свои проблемы и задачи, не оглядываясь на чью-либо позицию», - заявил Развожаев.
Ранее о словах Байдена высказался глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Политик считает, что слова президента США являются проявлением политического бескультурья.