«Свинство, вызывающее возмущение»: Аксенов отреагировал на слова Байдена в адрес Путина

Глава Республики Крым Сергей Аксенов отреагировал на слова президента США Джо Байдена о России и российском лидере Владимире Путине. Аксенов заявил, что не стоит обращать внимание на «высказывания старого маразматика».

Глава Крыма охарактеризовал американского президента как «обыкновенного финансового мошенника», что, по его словам, доказано в ходе расследования ситуации с властью на Украине. Не забыл Аксенов и о собственной вотчине.

«Его претензии на Крым - могу сказать только одно: дырку от бублика он получит, а не Крым», - сказал он.

Глава республики отчетливо подчеркнул свое отношение к высказываниям Байдена, обобщив в лице Путина всю Россию.

«Оскорбления в адрес нашего лидера, президента, и нашей страны, которые из его (Байдена. - Прим. ред.) уст постоянно льются, требуют, наверное, ответных шагов с нашей стороны. На мой взгляд, не могу вмешиваться в мировую политику. Но это - свинство, вызывающее возмущение. Верим в нашего президента и верим в нашу страну, мы всегда действовали справедливо», - заявил Аксенов.

Ранее Джо Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство «заплатит цену» в связи с приписываемыми Москве якобы попытками вмешательства в американские выборы. В частности, такое развитие событий президент США спрогнозировал и конкретно в отношении главы российского государства.