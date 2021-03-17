Песков: из-за политики США Россия вынуждена принимать меры и страховать все свои риски

Россия в свете американской политики вынуждена принимать все меры, чтобы «захеджировать» риски и максимально защитить интересы собственной страны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как уточнил представитель Кремля, говоря о том, как Москва будет отвечать на новые возможные новые санкции США, для этого достаточно вспомнить, о «буквально десятках решений санкционного характера», которые уже принимались США в отношении РФ в американском правительстве ранее.

«Можно только выразить сожаление, что за последние электоральные циклы фактически каждый начальный срок выполнения полномочий нового президента США связан с разными разбирательствами в отношении России и с введением многочисленных санкций», - добавил Дмитрий Песков.

Напомним, в начале марта Белый дом официально уведомил Россию, что президент США Джо Байден продлил еще на год срок действия ряда санкций в отношении РФ, введенных в их стране ранее в связи с ситуацией на Украине.