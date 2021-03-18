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Неизведанный Крым: удивительные места полуострова, которые стоит увидеть

Светлана Иванова
10:49 18.03.2021
К годовщине воссоединения Крыма с Россией «Звезда» публикует список живописных, но малоизвестных достопримечательностей полуострова.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Мальгавко, РИА Новости
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Каждый год 18 марта наша страна отмечает День воссоединения Крыма с Россией. Жемчужина Черного моря славится огромным количеством удивительных и красивых мест, причем многие из них скрыты от внимания туристов. Корреспондент официального туристического портала Крыма Евгения Мартыненко в комментарии «Звезде» назвала список неочевидных достопримечательностей полуострова, которые особенно легко посетить, путешествуя по нему на автомобиле.

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© krymoteka.com
коса Беляус

Коса Беляус

Фотографии, сделанные на пляжах косы Беляус, расположенной на западе Крыма, не отличить от Мальдив: белоснежный песок и бирюзовая вода придутся по вкусу любителям пляжного отдыха и экстремальных водных развлечений.

© po-krymu.ru

Как подчеркнула Мартыненко, отличительной особенностью пляжей косы Беляус является их размер.

«Они очень широкие, ширина порой достигает двух метров, а также очень длинные – тянутся на километры и километры», - отметила специалист.

Настоящей изюминкой косы Беляус является античное городище. Греко-скифское поселение датируется четвертым веком до нашей эры. По свидетельствам историков, просуществовало оно более пятисот лет, и до наших дней сохранились фундаменты стен, остатки колодцев и укрепления.

© Сергей Мальгавко, РИА Новости

Как отметила Мартыненко, для многих путешественников является открытием, что в Крыму есть другие античные поселения, кроме севастопольского Херсонеса.

Скит святой великомученицы Анастасии Узорешительницы

По словам Мартыненко, точную дату образования этой святой обители, расположенной в Бахчисарайском районе, никто не знает, но священнослужители полагают, что пещерный монастырь датируется 6-8 веком нашей эры. Многие столетия монастырское подворье было действующим и привлекало священнослужителей и паломников, однако в 20 веке было ликвидировано советской властью. Спустя долги годы святая обитель была восстановлена.

© yulatrip.ru

Маленький уютный горный скит расположился в ущелье Таш-Аир неподалеку от пещерного города Качи-Кальон. Пешком попасть туда непросто: сначала нужно подняться вверх на 150 метров по так называемой «тропе грешников» - узкой и крутой дорожке, выложенной старыми автомобильными покрышками.

© russiatsariysa, ВКонтакте

Сам скит представляет собой небольшую пещерную обитель с уютными кельями, которые украшены резными ставнями. Небольшая гостиница для паломников, мини-библиотека, большой монастырский сад и, конечно, центральное место – сам храм святой Анастасии Узорешительницы, который из-за уникального убранства получил свое неофициальное название – бисерный. Все стены обители от потолка до пола украшены мозаикой, бисером и бусами.

© partenit-kpo.org

Бисерные иконы и лампадки вносят в убранство храма свою лепту. По словам Матыненко, с этим уникальным методом скитоначальник Дорофей ознакомился на самой горе Афон, после чего начал оттачивать мастерство уже в Крыму, вскоре к нему присоединились паломники и послушники, которые общими усилиями продолжают трудиться над убранством храма.

Мыс Плака

Один из самых красивых и удивительных мысов Южнобережья Крыма находится прямо напротив горы Аю-Даг, знаменитой Медведь-Горы. Размер мыса небольшой: протяженность порядка 30 метров, а высота всего около пятидесяти.

© Алексей Мальгавко, РИА Новости

Морскую часть мыса отесали волны, а уступы над ними покрывают можжевельники и хвойная растительность. В древности на этом месте находилось военное укрепление Ламбас, что в переводе с греческого означает «светильник», или «факел».

В начале 20 века рядом с мысом Плака был построен дворец княгини Гагариной, окруженный живописным ландшафтным парком. Сегодня во дворце располагается административный корпус санатория «Утес», однако, как заверила Мартыненко, доступ к достопримечательности для жителей и гостей полуострова открыт.

© skitanastasii.church.ua

Главной особенностью этого места являются виды. С мыса Плака можно увидеть Партенит, Парк Айвазовского и гору Аю-Даг. По мнению корреспондента официального туристического портала Крыма, тем путешественникам, которые хотят полюбоваться удивительной панорамой крымского Южнобережья и сделать яркие фотографии, следует внести это место в список обязательных для посещения.

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