В стране и мире Неизведанный Крым: удивительные места полуострова, которые стоит увидеть Светлана Иванова К годовщине воссоединения Крыма с Россией «Звезда» публикует список живописных, но малоизвестных достопримечательностей полуострова. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Мальгавко, РИА Новости Читайте нас на: Каждый год 18 марта наша страна отмечает День воссоединения Крыма с Россией. Жемчужина Черного моря славится огромным количеством удивительных и красивых мест, причем многие из них скрыты от внимания туристов. Корреспондент официального туристического портала Крыма Евгения Мартыненко в комментарии «Звезде» назвала список неочевидных достопримечательностей полуострова, которые особенно легко посетить, путешествуя по нему на автомобиле. коса Беляус Коса Беляус Фотографии, сделанные на пляжах косы Беляус, расположенной на западе Крыма, не отличить от Мальдив: белоснежный песок и бирюзовая вода придутся по вкусу любителям пляжного отдыха и экстремальных водных развлечений. © po-krymu.ru Как подчеркнула Мартыненко, отличительной особенностью пляжей косы Беляус является их размер. «Они очень широкие, ширина порой достигает двух метров, а также очень длинные – тянутся на километры и километры», - отметила специалист. Настоящей изюминкой косы Беляус является античное городище. Греко-скифское поселение датируется четвертым веком до нашей эры. По свидетельствам историков, просуществовало оно более пятисот лет, и до наших дней сохранились фундаменты стен, остатки колодцев и укрепления. © Сергей Мальгавко, РИА Новости Как отметила Мартыненко, для многих путешественников является открытием, что в Крыму есть другие античные поселения, кроме севастопольского Херсонеса. Скит святой великомученицы Анастасии Узорешительницы По словам Мартыненко, точную дату образования этой святой обители, расположенной в Бахчисарайском районе, никто не знает, но священнослужители полагают, что пещерный монастырь датируется 6-8 веком нашей эры. Многие столетия монастырское подворье было действующим и привлекало священнослужителей и паломников, однако в 20 веке было ликвидировано советской властью. Спустя долги годы святая обитель была восстановлена. © yulatrip.ru Маленький уютный горный скит расположился в ущелье Таш-Аир неподалеку от пещерного города Качи-Кальон. Пешком попасть туда непросто: сначала нужно подняться вверх на 150 метров по так называемой «тропе грешников» - узкой и крутой дорожке, выложенной старыми автомобильными покрышками. © russiatsariysa, ВКонтакте Сам скит представляет собой небольшую пещерную обитель с уютными кельями, которые украшены резными ставнями. Небольшая гостиница для паломников, мини-библиотека, большой монастырский сад и, конечно, центральное место – сам храм святой Анастасии Узорешительницы, который из-за уникального убранства получил свое неофициальное название – бисерный. Все стены обители от потолка до пола украшены мозаикой, бисером и бусами. © partenit-kpo.org Бисерные иконы и лампадки вносят в убранство храма свою лепту. По словам Матыненко, с этим уникальным методом скитоначальник Дорофей ознакомился на самой горе Афон, после чего начал оттачивать мастерство уже в Крыму, вскоре к нему присоединились паломники и послушники, которые общими усилиями продолжают трудиться над убранством храма. Мыс Плака Один из самых красивых и удивительных мысов Южнобережья Крыма находится прямо напротив горы Аю-Даг, знаменитой Медведь-Горы. Размер мыса небольшой: протяженность порядка 30 метров, а высота всего около пятидесяти. © Алексей Мальгавко, РИА Новости Морскую часть мыса отесали волны, а уступы над ними покрывают можжевельники и хвойная растительность. В древности на этом месте находилось военное укрепление Ламбас, что в переводе с греческого означает «светильник», или «факел». В начале 20 века рядом с мысом Плака был построен дворец княгини Гагариной, окруженный живописным ландшафтным парком. Сегодня во дворце располагается административный корпус санатория «Утес», однако, как заверила Мартыненко, доступ к достопримечательности для жителей и гостей полуострова открыт. © skitanastasii.church.ua Главной особенностью этого места являются виды. С мыса Плака можно увидеть Партенит, Парк Айвазовского и гору Аю-Даг. По мнению корреспондента официального туристического портала Крыма, тем путешественникам, которые хотят полюбоваться удивительной панорамой крымского Южнобережья и сделать яркие фотографии, следует внести это место в список обязательных для посещения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика © krymoteka.com