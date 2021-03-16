Сквозь века и битвы: исторические достопримечательности Крыма, которые стоит посетить

Шестнадцатого марта 2014 года в Крыму прошел судьбоносный для региона референдум - почти 97% населения полуострова высказалось за присоединение к России.
Теперь жемчужина Черного моря вернулась в родную гавань. Построен шикарный мост - и в Крым из столицы можно добраться по удобной скоростной трассе, не пересекая границы других государств и не тратя время на ожидание парома. Летают туда и самолеты.
Попасть в Крым по нынешним временам несложно. Да и заняться там можно не только пляжным отдыхом. Ведь сравнительно компактный полуостров представляет собой едва ли не одно сплошное место славы русского оружия. А там, где не было боев, по-любому найдется что-то историческое. Так почему бы не приехать в Крым вне туристического сезона и не окунуться в эпохи давно минувших веков? Тем более, что посмотреть, мы подскажем ниже.
Когда мост позади
Миновав Крымский мост, стоит посетить Керчь. Особого внимания в этом городе заслуживает гора Митридат, причудливым образом сочетающая в себе великолепные виды на море, остатки многотысячелетних древнегреческих построек, следы Российской империи и советские и немецкие бункеры времен Великой Отечественной.
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