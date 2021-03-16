Вопросы истории Сквозь века и битвы: исторические достопримечательности Крыма, которые стоит посетить Тимур Шерзад Небольшой туристический гайд от «Звезды» на годовщину воссоединения Крыма с Россией - планируйте свой летний отпуск уже сейчас. © Фото: Тимур Шерзад Читайте нас на: Шестнадцатого марта 2014 года в Крыму прошел судьбоносный для региона референдум - почти 97% населения полуострова высказалось за присоединение к России. Теперь жемчужина Черного моря вернулась в родную гавань. Построен шикарный мост - и в Крым из столицы можно добраться по удобной скоростной трассе, не пересекая границы других государств и не тратя время на ожидание парома. Летают туда и самолеты. Попасть в Крым по нынешним временам несложно. Да и заняться там можно не только пляжным отдыхом. Ведь сравнительно компактный полуостров представляет собой едва ли не одно сплошное место славы русского оружия. А там, где не было боев, по-любому найдется что-то историческое. Так почему бы не приехать в Крым вне туристического сезона и не окунуться в эпохи давно минувших веков? Тем более, что посмотреть, мы подскажем ниже. Когда мост позади Миновав Крымский мост, стоит посетить Керчь. Особого внимания в этом городе заслуживает гора Митридат, причудливым образом сочетающая в себе великолепные виды на море, остатки многотысячелетних древнегреческих построек, следы Российской империи и советские и немецкие бункеры времен Великой Отечественной. Митридатская лестница в Керчи - построена в 1830-е годы, в эпоху расцвета Российской империи Лишний вес на гору с собой не берите - походить по ней придется от души, в том числе и по вертикальным поверхностям. Но оно того, поверьте, стоит. Закончив с Керчью, поезжайте вдоль южной оконечности полуострова - там вы увидите лучшие виды на море. Шоссе много где идет вдоль воды и, по скромному мнению автора, является самой живописной дорогой на юге России в принципе. Разгоняться особо не стоит - не только из-за извилистости пути и красот вокруг, но и чтобы не пропустить еще одну достопримечательность. Это дореволюционный, почти 110-летний речной теплоход «Князь Багратион», который покоится на берегу по координатам 44°49'31.1"N 35°02'19.7"E. Судно уникальное, расположено в живописном месте. Находится, правда, не в лучшем состоянии - граффити, ржавчина, забитые окна. Но даже в этом есть своя эстетика - особенно когда в дело еще вступают теплые лучи вечернего заката. Поэтому заехать стоит. Средневековая крепость и храм-маяк Внушительной крепостью в городе Судак в свое время кто только не владел - византийцы, хазары, турки и многие другие. Но запомнилась она всем как место пребывания итальянцев-генуэзцев. Так ее и называют - Генуэзская крепость. Панорама «Оборона Севастополя» Крепость в силу своей живописности регулярно становится местом проведения военно-исторических реконструкций. Она побывала декорацией множества фильмов - например, в ней частично снимали знаменитый в свое время боевик «Пираты XX века». Стены Генуэзской крепости в Судаке Некоторые башни располагаются на скалах, и туда вполне реально залезть - сверху открывается шикарный вид на море. Но если решитесь, то ни в коем случае не делайте это в мокрую или снежную погоду и соблюдайте все меры предосторожности. Расслабляться нельзя ни на секунду. На дальнейшем пути в сторону Ялты стоит еще заглянуть в храм-маяк Николая Чудотворца, вот его координаты - 44°45'24.3"N 34°33'57.4"E. Он построен в 2000-х годах, но, несмотря на то что еще не окутан глубиной веков, все равно интересен. Живописное место есть, интересная концепция есть, даже музей морских катастроф функционирует. По следам Ялтинской конференции Следующим пунктом остановки будет Ялта. Жители южных регионов России, привыкшие к горам, самим городом удивлены не будут, а вот населению средней полосы посмотреть есть на что - с непривычки город, расположенный прямо под здоровенной (по меркам опять-таки условной средней полосы) горой, впечатляет. Ялтинский дворец Впрочем, в Ялте есть не только виды, красоты и знаменитое «Ласточкино гнездо» с его умопомрачительными видами. Зайдите еще не в такой романтичный, но куда более весомый с точки зрения влияния на историю Ливадийский дворец. Именно тут в феврале 1945-го прошла Ялтинская конференция, на которой державы-победители в лице Советского Союза, Америки и Великобритании формировали облик послевоенного мира. Линии, по которым его разделили, созданные в Ялте институты, определили облик грядущего на десятки лет вперед. Некоторые из ялтинских творений функционируют и до сих пор. Севастополь Основанный в 1783 году Севастополь повидал много бурного. Осады Крымской войны, морские обстрелы Первой мировой, Гражданскую войну, Великую Отечественную. Город пережил две серьезные осады - в обоих случаях он был занят противником, но для последнего это всегда обходилось дорого, а Севастополь всегда возвращался обратно в Россию (вряд ли кто-то будет спорить, что СССР - это в том числе и форма существования России), к которой он и принадлежал. Вернулся он и в 2014 году. Музей Черноморского флота России Сам город - это сплошная зона каких-нибудь боев. Он видел многое, страдал вместе с его жителями и плакал от радости, когда был вновь изгнан очередной враг. Поэтому если и можно выделить какие-то особо «концентрированные» военно-исторические места, то стоит упомянуть три музея - панораму «Оборона Севастополя», диораму «Штурм Сапун-горы» и Музей Черноморского флота России. «Оборона Севастополя» посвящена событиям Крымской войны, а именно осаде города. Она была создана еще во времена Российской империи под руководством знаменитого баталиста Франца Рубо. «Штурм Сапун-горы» - уже продукт советского времени, диорама обыгрывает бои за возвращение Крыма в 1944 году. Караимское кладбище под Бахчисараем Кстати, буквально в сотне метров от Музея Черноморского флота находится и он сам - экскурсионные катера предлагают услуги по его осмотру, вы сможете увидеть боевые корабли практически вблизи. Кто знает, быть может, вам повезет застать на месте флагман? Самое необычное кладбище и город в скале Завершив свои дела в Севастополе, имеет смысл отправиться на северо-восток, под Бахчисарай. Там вас ждет Чуфут-Кале - вырубленный прямо в скалистых породах средневековый город. Укрепление было настолько же сильным, насколько живописным оно выглядит сейчас. Стены Генуэзской крепости в Судаке Но даже интереснее расположенное рядом с ним средневековое караимское кладбище. Оно уже давно пребывает в полузаброшенном состоянии - массивные каменные надгробия, многим из которых за полстысячи лет, стоят вкривь и вкось, все вокруг покрыто глубокими слоями мха. Летом или ранней осенью место приобретает фантастический вид - над головой сплошь раскидистые шумящие кроны деревьев, вокруг - молчаливые надгробия, по сторонам - лес, которому с вашей точки обзора не видно ни конца, ни края. Поводов призадуматься о судьбе караимов - этого почти исчезнувшего народа - масса. Равно как и о бренности всего сущего. Впрочем, говорят, что в умеренных дозах подобные размышления даже полезны - помогают стоически преодолевать трудности. © Тимур Шерзад © Тимур Шерзад В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика © Тимур Шерзад © Тимур Шерзад © Тимур Шерзад © Тимур Шерзад © Тимур Шерзад