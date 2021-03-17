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«Никто не мог спасти»: очевидец убийства адвоката в Уфе рассказала о случившемся

Кира Карон
17:55 17.03.2021
После первых двух ударов адвокат выскочил из машины и побежал прямо по проезжей части.
«Никто не мог спасти»: очевидец убийства адвоката в Уфе рассказала о случившемся
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В Уфе житель зарезал ножом адвоката, который выступал на стороне оппонента мужчины в суде. Свидетельница преступления рассказала, что жертва получила удары ножом еще в машине.

По словам девушки, адвокат выскочил из машины после первых ударов и побежал прямо по проезжей части по улице Пушкина.

«Никто не мог спасти. В итоге он (злоумышленник. -  Прим. ред.) его повалил и нанес ему пять ножевых ранений», - поделилась она.

Свидетельница также рассказала, что она вместе с другой девушкой, которая и сняла момент расправы на камеру, начали оказывать помощь пострадавшему. Сначала никто из прохожих не обращал внимания на происходящее. Машины начали останавливаться, когда на дороге появилась огромная лужа крови.

«Это именно по работе что-то. По суду. Он не был клиентом. Это должник, но взимал с него не адвокат. Это просто работа», - предположила свидетельница в комментарии «360».

Нападение на адвоката произошло сегодня. По предварительным данным, житель Уфы зарезал ножом мужчину, который выступал на стороне его оппонента в суде. Поводом для убийства могло стать судебное разбирательство. Нападавший скрылся с места преступления.

От полученных ранений адвокат скончался на месте. Возбуждено уголовное дело.

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