Житель Уфы убил адвоката на глазах у прохожих
По версии следствия, поводом для убийства стал ход судебного разбирательства.
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press
Житель Уфы зарезал ножом адвоката, который выступал на стороне оппонента мужчины в суде. Преступление было совершено на улице, на глазах у прохожих. Поводом для убийства стало судебное разбирательство.
«Во время ссоры подозреваемый повалил 33-летнего потерпевшего на землю и ударил его несколько раз ножом, после чего скрылся с места преступления. От полученных ранений потерпевший скончался на месте», - говорится в сообщении на сайте регионального СУ СК.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.