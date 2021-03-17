В стране и мире Житель Уфы убил адвоката на глазах у прохожих Алексей Курильченко По версии следствия, поводом для убийства стал ход судебного разбирательства. © Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press Читайте нас на: Житель Уфы зарезал ножом адвоката, который выступал на стороне оппонента мужчины в суде. Преступление было совершено на улице, на глазах у прохожих. Поводом для убийства стало судебное разбирательство. «Во время ссоры подозреваемый повалил 33-летнего потерпевшего на землю и ударил его несколько раз ножом, после чего скрылся с места преступления. От полученных ранений потерпевший скончался на месте», - говорится в сообщении на сайте регионального СУ СК. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика