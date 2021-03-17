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Житель Уфы убил адвоката на глазах у прохожих

Алексей Курильченко
15:03 17.03.2021
По версии следствия, поводом для убийства стал ход судебного разбирательства.
Житель Уфы убил адвоката на глазах у прохожих
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press
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Житель Уфы зарезал ножом адвоката, который выступал на стороне оппонента мужчины в суде. Преступление было совершено на улице, на глазах у прохожих. Поводом для убийства стало судебное разбирательство.

«Во время ссоры подозреваемый повалил 33-летнего потерпевшего на землю и ударил его несколько раз ножом, после чего скрылся с места преступления. От полученных ранений потерпевший скончался на месте», - говорится в сообщении на сайте регионального СУ СК.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.

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