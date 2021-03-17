МВД Нижневартовска показало кадры поимки медведицы, разгуливающей по городу

Сотрудники правоохранительных органов Нижневартовска сняли на видео процесс транспортировки медведицы, которая сбежала из вольера, расположенного на территории одной из городских гостиниц.

Полицейские оцепили место происшествия и взяли медведицу в кольцо из служебных автомобилей. Животное удалось загнать в клетку, после чего ее переместили обратно к вольеру с помощью подъемного крана.

На данный момент устанавливаются обстоятельства побега животного. В отношении владельца полицией проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

Ранее жители Нижневартовска сняли на видео, как мужчину по тротуару преследует медведь, однако хищника спугнул проезжающий мимо автобус. Глава города Василий Тихонов заверил, что медведице отыщут «достойное место обитания».