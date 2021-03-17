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Устроившего догонялки с жителями Нижневартовска медведя вернули обратно в вольер

Светлана Иванова
14:43 17.03.2021
В отношении владельца хищницы запущена проверка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Молодую медведицу, которую заметили на улицах Нижневартовска, вернули в вольер гостиничного комплекса, откуда она сбежала. В гостинице также содержится еще одна медведица – мать сбежавшей хищницы.

Как сообщили «Звезде» в региональном отделении природоохранной прокуратуры, ведомство запустило проверку по факту законности содержания диких животных в неволе, по результатам которой будут приняты необходимые меры реагирования.

Ранее жители Нижневартовска сняли на видео, как мужчину по тротуару преследует медведь, однако хищника спугнул проезжающий мимо автобус. Животное забежало на территорию предприятия, где его поймали, усыпили и транспортировали обратно. Глава города Василий Тихонов заверил, медведице отыщут «достойное место обитания».

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