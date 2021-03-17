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Суп или салат: диетолог объяснила, с какого блюда нужно начинать обед

Светлана Иванова
16:25 17.03.2021
Овощной салат, съеденный в начале трапезы, простимулирует пищеварение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: CHROMORANGE, Horst Schunk, Globallookpress
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Для здорового человека неважно, какое блюдо будет первым съедено во время обеда: суп или салат. Об этом рассказала «Звезде» врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова. При этом она отметила, что овощной салат, съеденный в начале трапезы, за счет содержания пищевых волокон простимулирует пищеварение.

«Если мы говорим про здорового человека, то большого значения тут нет. Можно есть салат, тем более, если это овощной салат, это пищевые волокна, которые будут стимулировать пищеварение, и те продукты и блюда, которые будут съедены после, их эффективность усвоения будет выше», - пояснила диетолог.

Она добавила, что с точки зрения питательной ценности суп не является обязательным обеденным блюдом, и здоровые люди могут отказаться от употребления этого блюда без каких-либо негативных последствий для организма.

При этом специалист обратила внимание, что для тех, кто страдает от заболеваний органов пищеварения ситуация иная: супы должны быть в рационе, и именно с них стоит начинать обед.

«Он (суп – прим.ред.), скорее, должен обязательно быть в питании людей, которые страдают какими-то хроническими воспалительными заболеваниями пищеварительного тракта: гастриты, гастродуодениты, может быть, язвенные заболевания. Тогда, действительно, суп, и он может быть первым в обед», - уточнила Круглова.

Диетолог посоветовала людям с проблемами ЖКТ отдавать предпочтение легким, ненаваристым супам.

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