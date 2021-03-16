Российская лыжница Таталина завоевала золото на чемпионате мира по фристайлу

Российская лыжница Анастасия Таталина завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фристайлу в дисциплине биг-эйр, который проходит в американском Аспене. Спортсменка набрала в финале 184,50 балла. Это первое золото России в мировом первенстве данной дисциплины.

Серебряную медаль также завоевала российская спортсменка - Лана Прусакова.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России. На форме лыжников отсутствует триколор. Ранее сообщалось, что спортивный арбитражный суд в Лозанне счел песню «Катюша» связанной с Россией, поэтому запретил российским олимпийцам ее использование вместо национального гимна.