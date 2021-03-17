Путин назвал одно из упущений в работе правоохранителей

В работе правоохранительных органов одним из упущений является снижение раскрываемости преступлений. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры.

«Одним из показателей упущений в работе правоохранительных органов является снижение раскрываемости преступлений в 2020 году», - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что это небольшое снижение раскрываемости и необходимо «тщательно проанализировать причины, почему это происходит», в то же время добавив, что «там могут быть и объективные обстоятельства», могут быть и субъективные.

Также Владимир Путин напомнил прокурорам, что нельзя игнорировать факты домашнего насилия в отношении детей. По словам президента, более половины преступлений в 2020 году в отношении детей были совершены членами их семей.