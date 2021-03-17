Путин напомнил прокурорам о недопустимости игнорирования фактов домашнего насилия в отношении детей

Президент России Владимир Путин напомнил прокурорам, что в отношении детей нельзя игнорировать факты домашнего насилия. В 2020 году более половины преступлений против детей были совершены членами их семей.

«Нельзя оставлять без внимания факты так называемого домашнего насилия. В 2020 году больше половины преступлений против несовершеннолетних, к сожалению, совершены членами их семей», - сказал Путин на коллегии Генпрокуратуры РФ.

Также глава государства подчеркнул необходимость «использовать свои полномочия и требовать от органов опеки и попечительства соответствующего своевременного реагирования».