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Эксперты подсчитали стоимость месяца жизни на Луне

Алексей Курильченко
14:46 17.03.2021
Потенциальному лунному жителю потребуется дом с защитой от метеоритов и солнечными панелями.
Эксперты подсчитали стоимость месяца жизни на Луне
© Фото: Julian Stratenschulte, dpa, Globallookpress
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Стоимость месяца проживания на Луне составит 325 тысяч долларов. К такому выводу пришли эксперты британского сайта Money. По их мнению, для комфортного проживания на спутнике Земли потребуется дом с воздушными шлюзами, мощной системой обогрева, защищенными от метеоритов окнами, изоляцией и солнечными батареями для обеспечения электроэнергии. Общая стоимость такого дома составит около 40 миллионов долларов.

«Учтивая рост населения Земли и развитие космических технологий, скоро проживание на Луне будет считаться нормальным явлением», - считают эксперты.

При расчете стоимости учитывались все факторы, включая стоимость материалов, содержание космонавтов и расходы на транспортировку. Рассчеты цены полета на Луну экспертам предоставили в компании SpaceX.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил о том, что в качестве модуля для высадки человека на Луну может использоваться посадочная межпланетная станция «Луна-28». Миссия должна последовать к естественному спутнику Земли после запуска аппаратов под номерами 25, 26 и 27. Старт «Луны-25» намечен уже на 1 октября 2021 года с космодрома Восточный.

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