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Навстречу испытаниям: морпехи преодолели «тропу разведчика» в Приморье

Андрей Аркадьев
14:55 17.03.2021
Военнослужащие готовятся ко всеармейскому этапу конкурса «Морской десант» Армейских международных игр 2021 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Приморье морпехи Тихоокеанского флота сражаются за путевку на конкурс АрМИ «Морской десант». У бойцов всего десять минут, чтобы пройти «тропу разведчика». Полосу препятствий, состоящую из различных рвов, высоких заборов и строений  военнослужащие преодолевают в полной выкладке.

На некоторых испытаниях приходится отстреливаться, перед тем как продолжить прохождение. Команда, которая покажет лучший результат, будет представлять флот на всероссийском этапе.

Ранее сообщалось, что военнослужащие подводных сил Тихоокеанского флота провели учения, отбив атаку «диверсантов» на колонну снабжения подводных лодок.

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