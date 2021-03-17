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Засада на Камчатке: военнослужащие ТОФ защитили подлодки от условных диверсантов

Тимур Шерзад
12:35 17.03.2021
По легенде учений, колонна как раз везла крылатые ракеты на атомные подводные крейсера. Она была атакована из засады силами условного противника, выложившего на стол карты в виде нескольких огневых групп и снайперских пар. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В канун Дня моряка-подводника военнослужащие Подводных сил Тихоокеанского флота провели противодиверсионные учения, отбив атаку «диверсантов» на колонну снабжения подводных лодок. 

По легенде учений, колонна как раз везла крылатые ракеты на атомные подводные крейсера. Она была атакована из засады силами условного противника, выложившего на стол карты в виде нескольких огневых групп и снайперских пар. 

Автомобили снабжения были остановлены комбинацией заложенных на пути противотанковых и противопехотных мин. Главная задача диверсантов состояла в том, чтобы подорвать транспорт, перевозивший крылатую ракету.

Получив сигнал о внезапном нападении, тут же среагировали военнослужащие из резерва командующего Подводными силами Тихоокеанского флота. Условные диверсанты были обращены в бегство.

Наземные группы поддерживал транспортно-ударный вертолет Ка-29, применявший по отступающему противнику авиапушки и неуправляемые ракеты. Удар с воздуха довершил разгром условных диверсантов. 



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