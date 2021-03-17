Спасатель рассказал, как выжить при пожаре

Чтобы обезопасить частный или дачный дом от пожара, необходимо контролировать состояние электропроводки и нагревательных приборов, неисправность которых является одной из главных причин возникновения возгорания. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал профессиональный спасатель и инструктор по оказанию первой помощи Максим Штыб.

Он добавил, что при наличии решеток на окнах одна из них должна обязательно открываться с внутренней стороны. Кроме того, спасатель посоветовал обзавестись огнетушителем, который следует держать в легкодоступном месте, а на участке иметь наполненную бочку с водой.

Установка пожарной сигнализации в частном или дачном доме, по словам специалиста, также не будет лишней.

«Это повысит шансы, что быстрее приедет пожарная охрана», - уточнил спасатель.

Штыб также поделился алгоритмом действий в случае возникновения пожара.

«Если в доме случился пожар, нужно закрыть дверь, положить под нее мокрую тряпку, чтобы дым не поступал, срочно вызвать пожарную охрану и принять меры к эвакуации. Если вы уже оказались в задымленном помещении, рекомендуется уходить как можно ниже, потому что теплый воздух пойдет наверх, а внизу концентрация дыма будет меньше», - пояснил специалист.

По его словам, профессионалы используют термин «пить воздух с пола», означающий, что следует покидать помещение либо наклонившись, либо ползком.

Кроме того, спасатель посоветовал «двигаться по стеночке», потому что в противном случае в задымленном помещении легко потерять ориентацию в пространстве.